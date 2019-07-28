البحرين تكشف ملابسات محاولة التعدي على سفارتها في لندن

المصدر: لندن - بنا

أصدرت سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة أمس، بياناً بشأن حادثة التعدي على المبنى الدبلوماسي للمملكة في لندن، حيث أكدت فيه أنها استدعت الشرطة البريطانية التي ألقت القبض على شخص تعدى على مبنى سفارة المملكة.

وذكرت السفارة البحرينية في بيان: «أُلقي القبض (أول من أمس) على أحد الأشخاص بتهمة التعدي على مبنى سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة في لندن نتيجة للاقتحام غير المصرح به على سطح السفارة».

وأضافت أن السفارة البحرينية استدعت الشرطة، «ثم أُلقي القبض على الشخص الذي نُقل فوراً إلى مركز شرطة ويستمنستر، حيث تجدر الإشارة إلى أنه قد أُلقي القبض مسبقاً على المدعو المدان بالجريمة نفسها في عام 2012».

وأضافت: «أما بشأن الحادثة، فقد تعدى على سطح السفارة بغرض دعم أعضاء تابعين لمنظمات إرهابية مدرجين بقوائم الإرهاب في المملكة المتحدة، وكان المدعو قد هدد بالقفز من فوق سطح السفارة، قبل أن يتدخل موظفو السفارة لكبح ما قام به حرصاً على سلامته، إلى أن وصلت الشرطة».

وأكدت أنه بموجب القانون الدولي وقانون المملكة المتحدة، فإن المرافق الدبلوماسية محمية، إلا أنه من الواضح أن تصرفات المدعو تتجاوز أي احتجاج سلمي مشروع.