اليمن يطالب بتعزيز التحقق والتفتيش في موانئ الحديدة

المصدر: الرياض - وكالات

شددت الحكومة اليمنية على ضرورة تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، مطالبة في الوقت ذاته بإلزام الميليشيا بضرورة إنفاذ اتفاق الحديدة بالكامل وعدم التنصل عنه.

وأشار سفير اليمن لدى روسيا أحمد سالم الوحيشي خلال لقائه، ومعه سفراء دول التحالف العربي في روسيا الاتحادية، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف. إلى أن هذا الأمر لن يتحقق بالشكل المطلوب إلى حين يتم تنفيذ اتفاق الحديدة بانسحاب الميليشيا الحوثية من مدينة وموانئ الحديدة وتنفيذه كما ورد اتفاق استوكهولم. واستعرض السفير اليمني، خلال اللقاء تطورات الأوضاع في بلاده، مؤكداً أهمية تنفيذ عملية إعادة الانتشار وفقاً لمفهوم العمليات المتفق عليها وتطبيق آلية الرقابة الثلاثية والتركيز على استكمال كل مرحلة لإعادة الانتشار قبل البدء في أي مراحل لاحقة والتأكيد على تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار بعد تحديد هوية السلطة المحلية والأجهزة الأمنية وآلية تحصيل الموارد المالية.

وفي موضوع آخر أشار الوحيشي إلى مخاطر تدهور وضع خزان صافر وعرقلة الحوثيين المستمرة لوصول فريق الأمم المتحدة إلى موقع الخزان برغم موافقة الحكومة وسعيها الحثيث لتفادي الكارثة البيئية الخطيرة التي ستؤثر على اليمن والإقليم.وقال إن الحكومة في بلاده تبذل المزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني المطلوب للدفع بعجلة التنمية وإعادة البناء وتتطلع إلى دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة للانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة الإعمار. بدوره أكد بوغدانوف، وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن موقع اليمن في المنطقة التي تشهد التوترات الراهنة يتطلب مزيد من الدعم لجهود الأمم المتحدة لإحلال السلام فيها.