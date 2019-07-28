تونس تمنع داعية إخوانياً من دخول أراضيها

المصدر: تونس - وكالات

قرّرت السلطات التونسية منع الداعية الإخواني وجدي غنيم المقيم في تركيا من دخول البلاد، بعد إساءته وتهجمّه على الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وقال الناطق باسم الحكومة التونسية، إياد الدهماني، إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر منع وجدي غنيم من دخول التراب التونسي مستقبلاً، بسبب نشره تدوينات مسيئة للرئيس الراحل.

كما أضاف الدهماني لوكالة الأنباء التونسية أن رئيس الحكومة يعد ما صدر عن غنيم «سلوكاً متطرفاً وعنيفاً هدفه الإساءة لا إلى الرئيس الراحل فقط، بل الإساءة للدولة التونسية ولكل الشعب التونسي».

يذكر أن غنيم اللاجئ في تركيا نشر على صفحته بموقع «فيسبوك» هجوماً على الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية الخميس، بسبب مواقفه المتعلقة بحقوق المرأة ودعوته إلى المساواة في الميراث بين الجنسين.