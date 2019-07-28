رئيس جامعة البلقاء بالأردن لـ «البيان»: الإمارات داعمة للتنمية المستدامة

المصدر: عمّان – ماجدة أبوطير

ثمن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبدالله سرور الزعبي دور الإمارات في إرساء قواعد العمل العربي المشترك وصولاً إلى تنمية مستدامة تعمل على نهضة الشعوب العربية وتزيد من فرص استقرار المنطقة، فالعلم يعد قارب نجاة للأجيال ونافذة لاستبصار المستقبل والتغيير للأفضل.

وأكد في تصريحات لـ «البيان» أن جامعة البلقاء التطبيقية استفادت كثيراً من المنحة الإماراتية، لا سيما أنها جاءت في سياق تطوير التعليم التقني في كليات المجتمع، وهو هدف يتطابق كلياً مع رؤية واستراتيجية الجامعة التي تسعى جاهدة إلى تقديم تعليم تطبيقي تقني عالي الجودة.

يقول الزعبي: حصلت الجامعة على المنحة وتم الاستفادة منها من خلال مشروعين هما برنامجا تطوير التعليم التقني وتطوير الجامعات الأردنية، الأول الذي تبلغ قيمته 6.4 ملايين دينار أردني تم بموجبه إنشاء كلية السلط التقنية، وقد باشرت التدريس في بداية العام الجامعي 2018-2019، وأيضاً أنشأت مختبرات في كلية الحصن الجامعية إضافة إلى إعادة تأهيل مختبرات كلية الزرقاء، وتطوير مختبرات ونقل تكنولوجيا.

ويضيف: بالنسبة لبرنامج تطوير الجامعات تبلغ قيمته 10 ملايين دينار أردني ومن خلاله أنشئ مبنى كلية الطب والأعمال وأيضاً تم تحديث مختبرات علمية ونقل تكنولوجيا. هذه البرامج أتاحت للجامعة بتحسين وتطوير العملية التعليمية وانعكس ذلك على مخرجات العملية وفتحت المجال لكلية السلط التقنية على مستوى الدرجة المتوسطة بأن تطرح تخصّصات ريادية مهمة ليس فقط للأردن بل أيضاً للمنطقة العربية، ومنها تخصص هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة الأنظمة الذكية، وهندسة معالجة المياه، وغيرها من التخصصات النوعية الحديثة.

يضاف إلى ذلك أن الجامعة تتطلع إلى التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الإماراتية بما يصب في مصلحة الدولتين والشعبين بمجالات متعددة وبخاصة الذكاء الاصطناعي والتعليم التقني، فالجامعة أنشأت كلية متخصّصة في هذا المجال وستعمل على تدريس الأمن السيبراني وعلم البيانات والروبوتات وغيرها من التخصصات التي تعد الإمارات من الدول التي قطعت مساراً ناجحاً فيها.

يردف قائلاً: وكان للمنحة دور فعال في جميع القطاعات، حيث أسهمت في إنشاء المركز التدريبي البحري وهو مركز يعد الأفضل بين مراكز الإقليم. إضافة إلى مساندة الجامعة في تحديث البنية التحتية والبنية التكنولوجية بواسطة تحديث المختبرات والمشاغل الهندسية التي تواكب التطورات العالمية.