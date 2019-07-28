تنفيذ حكم الإعدام بحق مدانين بالإرهاب في البحرين

المصدر: المنامة ــ وكالات

أعلنت النيابة العامة البحرينية، أمس، تنفيذ حكم الإعدام في 3 مدانين بالإرهاب وقتل إمام مسجد. وصرّح محامي عام النيابة الكلية، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، د. أحمد الحمادي، بأنه تم صباحاً تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة من المدانين في قضيتين منفصلتين، حيث تضمنت القضية الأولى، الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جرائم القتل وحيازة المتفجرات والأسلحة النارية، تنفيذاً لغرض إرهابي.

ووفقاً لبيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، تعود تفاصيل القضية إلى قيام تنظيم إرهابي تم تأسيسه من 12 متهماً بالخارج في إيران والعراق وألمانيا، و46 متهماً في الداخل، بالإعداد والتخطيط لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية داخل البحرين، حيث قام الهاربون في إيران والعراق، بالتواصل مع أعضاء التنظيم في البحرين، وتجنيد عناصر أخرى للتنظيم، وتزويدهم بالأسلحة بعد تهريبها إلى داخل البلاد، وتزويدهم بالأموال، كما قاموا بالاشتراك مع القيادي الهارب بألمانيا، في تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق، للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري، لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد.

جرائم

وكانت إجراءات التحقيق، أثبتت قيام المتّهمين بتأسيس جماعة إرهابية، وتنفيذ عدد من الجرائم، منها تهريب أسلحة لاستخدامها لأغراض إرهابية، وتمكين 10 محكوم عليهم في قضايا إرهابية من الهرب، حيث نتج عن العملية مقتل أحد أفراد الشرطة، وإصابة آخرين وسرقة أسلحة نارية.

ومن جرائمهم كذلك، الاعتداء على أحد أفراد الشرطة لدوافع إرهابية، في يناير 2017، وقتل أحد ضباط الشرطة بمنطقة البلاد القديم، في الشهر ذاته، في عملية تمت بتخطيط بين أحد قادة التنظيم في إيران، مع أحد أعضاء التنظيم في الداخل.

وقد تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث تداولت القضية، وأصدرت حكمها بمعاقبة اثنين بالإعدام، وتسعة عشر بالسجن المؤبد، وسبعة عشر متهماً بالسجن 15 سنة، وتسعة متهمين بالسجن 10 سنوات، وأحد عشر متهماً بالسجن 5 سنوات، وقضت ببراءة اثنين من المتهمين ومصادرة المضبوطات. وتم تأييد ذلك الحكم استئنافياً، وقد تم عرض القضية على محكمة التمييز، تنفيذاً لحكم القانون، فقضت محكمة التمييز برفض الطعن، وإقرار الحكم الصادر.

مؤذّن قتل إماماً

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين، حكمها بإجماع الآراء، بمعاقبة مؤذّن قتل إمام مسجد بالإعدام، وقد طعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف، ثم محكمة التمييز، التي قضت برفض الطعن، وتأييد حكم الإعدام.

وأشار المحامي العام إلى تفاصيل الجريمة، والمتضمنة العثور على أشلاء جثة بمنطقة البر، حيث ثبت من المعاينة، أن الجثة هي لإمام مسجد بن شدة، حيث قام مؤذن المسجد بقتله والتمثيل بجثته. وعليه، قامت النيابة العامة بتحقيق وقائع الجريمة والأدلة القولية والمادية القائمة ضد المتهم، والتي تقطع بارتكابه الجرائم المسندة إليه، حيث انتهت إلى إحالة مؤذن مسجد بن شدة للمحاكمة الجنائية.