الإعدام لهولنديين قتلا طالباً في المغرب

المصدر: البيان الإلكتروني

قضت محكمة مغربية ليل الجمعة بإعدام مواطنين هولنديين أدينا بالقتل العمد، على خلفية إطلاق نار أودى بشاب وأسفر عن اصابة شخصين العام 2017 في مدينة مراكش، بحسب ما أفاد دفاع الطرف المدني السبت.

وقال المحامي عبد اللطيف احتيتش لوكالة فرانس برس إن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش (جنوب) قضت بإعدام المتهمين الهولنديين، وإدانة 15 شخصا آخر على صلة بالجريمة بأحكام بالسجن راوحت بين 20 عاما وثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.

ويصدر القضاء المغربي أحكاما بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عمليا منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغائها.

ويمثل احتيتش عائلة طالب في كلية الطب (26 سنة) قتل من طريق الخطأ عندما أطلق الهولنديان النار على رواد مقهى في حي راق وسط العاصمة السياحية للمغرب، في نوفمبر 2017.

وكان المتهمان اللذان اعتقلا إثر الحادث يستهدفان مالك المقهى، الذي أدين بدوره بتهم منها الاتجار بالمخدرات بحسب احتيتش.

وأوضحت السلطات المغربية حينها أن الأمر يتعلق "بتصفية حسابات شخصية" مرتبطة "بشبكة إجرامية ذات امتدادات في بعض البلدان الأوروبية".