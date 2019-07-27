تفكيك خلية إرهابية في المغرب

المصدر: أ ف ب

أعلنت الشرطة المغربية اليوم "السبت" عن تفكيك "خلية إرهابية" في مدينة طنجة وتوقيف أعضائها الخمسة الذين تتهمهم بالارتباط بتنظيم داعش.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في بيان، إنّ أعمار الموقوفين تراوح بين 24 و36 عاماً، و"كانوا على صلة" بعناصر من داعش "بهدف التنسيق والإعداد لاستهداف أحد المواقع الحساسة بالمملكة".

وأشار البيان إلى أنّ أحد الموقوفين "معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب"، وسبق أن قاتل في صفوف الجماعات الجهادية في العراق وسوريا.

ومنذ الهجومين الانتحاريين في الدار البيضاء عام 2003 وفي مراكش في 2011، شدد المغرب إجراءاته الأمنية، وعزز تعاونه الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.