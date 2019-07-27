الإفراج عن أمريكي في سوريا بوساطة لبنان

المصدر: بيروت - رويترز

قال مسؤول أمني لبناني، أمس، إنّ السلطات السورية أفرجت عن مواطن أمريكي وتم تسليمه لأسرته بعد وساطة لبنانية. ولم يكشف المسؤول عن اسم الأمريكي المفرج عنه، لكنه نفى أن يكون اوستن تايس الصحافي الأمريكي الذي اختفى في سوريا منذ عام 2012. وقال إنّ عباس إبراهيم مدير عام مديرية الأمن العام هو من قام بجهود الوساطة.

مضيفاً: «لبنان توسط عبر اللواء عباس إبراهيم للإفراج عنه وقد سلم بالفعل إلى أسرته، إنه ليس اوستن تايس لأن مكانه غير معروف». وأحجمت الولايات المتحدة عن الكشف عن الجهة التي تعتقد أنها تحتجز تايس، لكنها قالت إنها تعتقد أنه حي وأنها طلبت مساعدة روسيا الحليف الوثيق للحكومة السورية لتأمين الإفراج عنه.