اغتيال قيادي سابق في الجيش السوري الحر

المصدر: دمشق - د.ب.أ

قتل ياسر الدحلة، القيادي السابق في الجيش السوري الحر، ومجلس دير الزور العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية، أمس، على الطريق الواصل بين مدينتي الحسكة ودير الزور شمال شرقي سوريا.

واتهم قيادي في مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة السورية، وحدات حماية الشعب الكردي بأنها تقف خلف عملية اغتيال ياسر الدحلة القيادي السابق في الجيش السوري الحر ومن مؤسسي مجلس دير الزور العسكري.

وأكد القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه:«بحسب أحد مرافقي ياسر الدحلة فإن ثلاث سيارات أطلقت النار منها تعود لقوات سوريا الديمقراطية، على طريق دير الزور الحسكة». يشار إلى أن الدحلة كان قائداً في الجيش الحر وشارك في معارك دير الزور.