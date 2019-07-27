الجيش الليبي يقبض على قيادي في «داعش»

المصدر: بنغازي - وكالات

أعلن الجيش الليبي، القبض على الإرهابي عطية الله الشلوي، القيادي بتنظيم داعش في مدينة درنة الليبية.

وقال جهاز المخابرات العسكرية الليبية فرع مدينة درنة، في بيان، إن إلقاء القبض على الشلوي جاء أثناء اختبائه داخل منزله بحي شيحا الغربية.

وأوضح البيان أن «الشلوي» كان مسؤولاً بديوان الحسبة التابع لتنظيم داعش الإرهابي، وفر من مدينة درنة إلى منطقة الفتائح خلال الحرب العقائدية بين التنظيم ومجلس شورى إرهابيي درنة -التابع لتنظيم القاعدة- خلال شهر أبريل 2016.

حيث تمكن من الفرار إلى مدينة سرت معقل تنظيم داعش السابق. وشارك الشلوي ضمن صفوف التنظيم الإرهابي بمدينة سرت ضد الجيش الليبي، وتمكن من الفرار والاختباء طيلة تلك المدة حتى تم ضبطه أمس. وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن تحرير مدينة درنة من الإرهابيين بعد عملية عسكرية لتطهير المدينة التي احتلتها الجماعات الإرهابية التابعة للقاعدة وداعش منذ 2011.