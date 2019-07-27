نتشال 62 جثة لمهاجرين غرق مركبهم قبالة السواحل الليبية

المصدر: طرابلس - وكالات

أعلنت فرق تابعة للهلال الأحمر الليبي الجمعة انتشال جثث 62 مهاجراً كان غرق مركبهم الخميس قبالة الساحل شرق العاصمة طرابلس.

وقال عبد المنعم أبو صبيع، مسؤول فريق انتشال الجثث بالهلال الأحمر لوكالة فرانس برس إن «فرقنا قامت بانتشال 62 جثة لمهاجرين خلال اليومين الماضيين».

وأضاف أبو صبيع «الجثث لا تزال تطفو على الشاطئ بصورة مستمرة، ولا يمكن إحصاء العدد الكلي لها»، مؤكداً أن«العملية ستتواصل ربما حتى اليوم السبت لاستكمال عمليات انتشال جثث المهاجرين».

وأشار مصدر في المجلس البلدي للخمس إلى أن السلطات المحلية قامت بجمع الجثث في مكان مؤقت، حتى يتم دفنها في وقت لاحق. وأوضح أن «إجراءات قانونية إضافة إلى تحديد مكان الدفن تعوق الإسراع في دفن جثث المهاجرين».