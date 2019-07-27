الإمارات تطلق آلية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي

المصدر: بروكسل - وام

عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أول اجتماع لكبار المسؤولين مع خدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.

وعقد الاجتماع بين الطرفين في بروكسل أمس وفق بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في إطار ترتيب التعاون بين دائرة العمل الخارجي الأوروبي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وشارك في رئاسة الاجتماع معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، والأمينة العامة لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، هيلغا ماريا شميدت. أطلق الاجتماع تنفيذ ترتيب التعاون بين الطرفين الموقع في 31 يناير 2018 في بروكسل.

وأكد قرقاش أن علاقة الإمارات مع الاتحاد الأوروبي متنوعة وثرية، مشيراً إلى أن قيمة التبادل التجاري الإماراتي الأوروبي يفوق 50 مليار يورو.

وقال معاليه على حسابه في «تويتر»: «أطلقنا آلية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وسعدت بجلسة الحوار السياسي المثمرة مع سعادة هيلغا شميدت، علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي متنوعة وثرية وقيمة التبادل التجاري الإماراتي الأوروبي يفوق 50 مليار يورو».ووفق البيان الصادر بعد اللقاء «يهدف ترتيب التعاون إلى توفير إطار لتوسيع نطاق العلاقات الثنائية من خلال حوار سياسي مكثف وتعزيز التعاون في القضايا الاستراتيجية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك».

وركز الاجتماع على العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. واحتلت التطورات الأخيرة في منطقة الخليج مكانة بارزة في جدول الأعمال، وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى نزع فتيل التوترات وتجنب التصعيد. كما ركزت المناقشات حسب البيان الرسمي الأوروبي أيضاً على اليمن وليبيا والسودان وسوريا والعراق وأفغانستان والقرن الأفريقي ومنطقة الساحل وعملية السلام في الشرق الأوسط.