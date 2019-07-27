يوسف بن علوي يلتقي نظيره الإيراني اليوم

المصدر: مسقط - وكالات

يلتقي وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، نظيره الإيراني محمد جواد ظريف اليوم في طهران.

وتأتي زيارة يوسف بن علوي في إطار المشاورات الدولية الهادفة إلى إنهاء التوتر في المنطقة، وبهدف الحوار وتبادل وجهات النظر حول التطورات الأخيرة.

وكان وزير الخارجية العماني قد زار طهران في 20 مايو الماضي وتبادل وجهات النظر مع ظريف بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.وأوضحت الخارجية العمانية في بيان أن زيارة بن علوي تصب في سياق التباحث حول توطيد العلاقات الثنائية والمشاورات المستمرة بين البلدين حيال التطورات الأخيرة في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية امس أن عمان تضطلع بدور الوساطة في النزاع بين بريطانيا وإيران بشأن ناقلتي نفط، تحتجزهما طهران.