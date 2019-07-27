لمداراة الفضيحة.. قطر تداوي جرحى إرهابها في الصومال

المصدر: عواصم - وكالات

في محاولة لتبييض صورتها، أعلنت قطر إرسال طائرة لنقل ضحايا تفجير مقديشو للعلاج بالدوحة، رغم أن أيديها ملطخة بالدماء في البلد الذي أنهكته الاضطرابات وسط تواطؤ من الرئيس محمد عبدالله فرماجو.

يأتي ذلك بعد أيام من كشف تسجيل صوتي مسرّب حصلت عليه «نيويورك تايمز» لرجل الأمن خليفة كايد المهندي، المقرب من أمير قطر تميم بن حمد، ارتباط الدوحة بعلاقات وثيقة مع الإرهابيين ودعم المتطرفين الذين يشنون عمليات إرهابية لنيل مكاسب اقتصادية وسياسية في هذا البلد الأفريقي الممزق.

فسياسة قطر في الصومال ليست بعيدة عن نهجها الخبيث الذي بات مكشوفاً للجميع، فهي الدويلة ذات الوجهين، ترسل الطائرة لنقل الجرحى أمام الكاميرات، بينما تجند وتمول الإرهاب وتغذي الحركات المسلحة وتسفك الدماء دون رحمة.