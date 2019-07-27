أمير مكة المكرمة: خدمة الحجاج شرف للقيادة والشعب السعودي

المصدر: الرياض – البيان

فيما بدأت مدينة الحجاج بطريق الخليج استقبال حجاج دول مجلس التعاون الخليجي، أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، جاهزية كل المشاريع التي تشرف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على تشغيلها في المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام.

وأوضح الأمير خالد الفيصل، في تصريحات للصحافيين، أن هذه المشاريع تتضمن خطط تشغيل قطار المشاعر بالتعاون مع شركة «سار»، ومنشأة الجمرات، وصيانة وتشغيل دورات المياه في المشاعر المقدسة، ومحطة معالجة مخلفات الأضاحي، ومشروع سقيا الحجاج، بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل قاعدة بيانات مرجعية عن الخدمات المقدمة للحجاج.

وأضاف: «المملكة عندما تقدم أرقى الخدمات للحجاج فإنها تبتغي رضاء الله سبحانه وتعالى، الذي خص هذه البلاد باحتضان الحرمين الشريفين، ولا تبحث عن أي تقدير عالمي من ذلك ولا تمن على أحد بذلك، فهذا واجب ديني مقدس بالنسبة للسيادة السياسية والأمنية وكذلك بالنسبة للمواطن السعودي، فنحن جميعاً خدام للحرمين الشريفين ولضيوف الرحمن».

ومن جهته أكد قائد قوات أمن الحج الفريق أول ركن خالد الحربي جاهزية منشأة الجمرات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام ليؤدوا شعيرتهم بكل يسر وطمأنينة، بينما أعادت رئاسة الحرمين الشريفين فتح باب الملك عبدالعزيز بالحرم المكي بعد إغلاقه لإعادة إنشائه على أن تستكمل الأعمال عقب موسم الحج، تسهيلاً على الحجاج، إذ يبلغ ارتفاعه بعد اكتمال الأعمال الإنشائية 48 متراً.

وأكد الناطق باسم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال كعكي أن من بين المشاريع التي ستدخل الخدمة في حج هذا العام، مشروع جسر المشاة الموازي لطريق الملك عبدالله بمشعر منى، ومشروع تهيئة الموقع الجبلي شرق ربوة مشعر منى، ومشروع تهيئة البنية التحتية حول محطات قطار المشاعر المقدسة بمشعري مزدلفة وعرفات، ومشروع تركيب وتشغيل 2400 وحدة دورة مياه جاهزة ومتنقلة في مشعر منى.