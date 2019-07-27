الإرياني: نهب الطبعات النقدية تجويع وإفقار

المصدر: عدن - وكالات

دان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إقدام ميليشيا الحوثي الإيرانية على مداهمة محلات الصرافة والمحال والمجمعات التجارية في مناطق سيطرتها ومصادرة ملايين الريالات يومياً، بحجة الطبعات النقدية الجديدة.

وقال الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية إن ما تقوم به الميليشيا من عمليات سرقة ونهب منظّم لا تقدم عليه سوى العصابات والمافيا، ويشير للوضع القاتم الذي يعيشه رجال المال والأعمال والقطاع الخاص والمواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا.

وأضاف الإرياني أن هذه الممارسات الإجرامية والتضييق على النشاط الاقتصادي والتي تطورت بشكل مطرد مؤخراً، تندرج ضمن سياسات التجويع والإفقار المتعمد للمواطنين وشلّ الحياة الاقتصادية ومراكمة العاطلين عن العمل لدفعهم للقتال في صفوف الميليشيا كونه خياراً أخيراً لتأمين قوت أسرهم.

وحمّل وزير الإعلام اليمني كل المتورطين في هذه الممارسات الإجرامية المسؤوليةَ الجنائية باعتبارها جرائم سطو بالقوة والإكراه يعاقب عليها القانون، مطالباً المجتمع الدولي وفي المقدمة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بسرعة التحرك لوقف هذه الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية.