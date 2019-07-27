الإمارات تدعم صيادي يختل في الساحل الغربي

المصدر: المخا - وام

واصلت دولة الإمارات، دعمها المباشر للصيادين في الساحل الغربي لليمن، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والتنموية، التي استهدفت 26 ألف صياد يعولون 182 ألف فرد من سكان المنطقة.

وذلك في إطار حرصها الدائم على إعادة تطبيع الحياة لسكان الساحل. وقامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتوزيع دفعة جديدة من أدوات ومستلزمات الصيد على 200 صياد في مدينة يختل التابعة لمديرية المخا بالساحل الغربي لليمن.

وقال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في الساحل الغربي، إن الأدوات التي جرى توزيعها على الصيادين في يختل، تأتي في إطار المبادرات والمساعدات والأعمال، التي تنفذها دولة الإمارات، في مختلف القرى والمناطق والمديريات المحررة بالساحل الغربي في «عام التسامح»، بهدف استكمال تطبيع الحياة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للشعب اليمني الشقيق.

من جهته، أوضح محمد زيد مدير مؤسسة الصيادين في منطقة يختل، أن الهلال الأحمر الإماراتي نفّذ العديد من المشاريع الداعمة بصورة مباشرة للصيادين، ومن أهمها إعادة تأهيل وترميم مركز الإنزال السمكي في يختل. وأعرب عدد من الصيادين، عن امتنانهم وشكرهم لدولة الإمارات، على الدعم المتواصل الذي تقدمه لهم ولمختلف أهالي الساحل الغربي.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات قامت خلال «عام زايد 2018» و«عام التسامح 2019»، بتأهيل وإنشاء 24 مركزاً للإنزال السمكي ابتداء من مديرية ذباب باب المندب، وانتهاء بمديرية الحوك بمدينة الحديدة، فضلاً عن توفير معدات الصيد لـ 1000 صياد، بهدف تنمية قطاع الثروة السمكية الذي بدوره سيكون رافداً مهماً للاقتصاد اليمني.