مصادر لـ«البيان»: الفصائل متردّدة في حضور مفاوضات أستانا

المصدر: الحسكة - عبدالله رجا

رغم الاتفاق على مشاورات أستانا في مطلع أغسطس المقبل، إلا أنّ المشاركة من قبل الفصائل المسلحة لم تتضح بعد، في ظل استمرار القصف على بعض المناطق في ريفي حماة وإدلب واللاذقية وتواصل القتال في الشمال السوري.

وتشير المعطيات إلى أنّ الاجتماع القادم في العاصمة الكازاخية نور سلطان، سيكون مفترق طرق للدول الضامنة والقوى المتصارعة على الأرض، لاسيّما بعد فشل كل محاولات وقف القتال بين الجيش السوري والفصائل المسلحة التي تتزعمها هيئة تحرير الشام المصنفة إرهابية على القوائم الأمريكية.

وقال الناطق باسم الهيئة العليا للمفاوضات يحيى العريض لـ«البيان»، إن الوضع غير واضح حتى الآن، في ظل تصاعد العمليات العسكرية واستمرار القصف الروسي على المناطق المدنية، لافتاً إلى أنّ القرار بالمشاركة لم يتخذ بعد بشأن المشاركة ما لم يتوقف القصف على ريفي إدلب وحماة.

استمرار نقاش

وأضاف العريضي أنّ الاجتماع الأخير للهيئة العليا للمفاوضات، ناقش مع الفصائل الممثلة في الهيئة إمكانية المشاركة، وتم التأكيد على أهمية توقف استهداف المناطق المدنية من أجل الذهاب إلى مشاورات أستانا في مطلع أغسطس، لافتاً إلى أنّ النقاش ما زال مستمراً بين الهيئة والفصائل، إلا أنّ التوصية التي طرحها رئيس الهيئة العليا للمفاوضات نصر الحريري كانت بعدم الذهاب في ظل استمرار القصف الجوي.

وأفاد العريضي بأن الهيئة وضعت تصوراتها للحل السياسي القائم على أساس قرارات مجلس الأمن، مشيراً إلى أنّ الحل السياسي لا هروب منه، لاسيّما في ظل التصعيد العسكري في مناطق الشمال. ويرى مراقبون، أن حظوظ التوصل إلى التهدئة في مشاورات أستانا ضعيفة، لاسيما في ظل استمرار الخلاف الروسي التركي، وعدم التوافق على مناطق خفض التصعيد.