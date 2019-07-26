التحالف: إسقاط الحوثي طائرة مسيرة تابعة لقواتنا أكاذيب

المصدر: البيان الإلكتروني

قال مصدر في تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، إن الميليشيا الحوثية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات وكذا الخسائر البشرية والمادية وهو ما يجعلها تلجأ لاختلاق الأكاذيب وتحقيق الانتصارات الوهمية عبر وسائلها الإعلامية. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت (واس) أن المصدر سخر من ادعاءات الميليشيات عبر وسائل إعلامها من إسقاطها طائرة بدون طيار تابعة للتحالف، مؤكدا أن هذه القصة لا أساس لها من الصحة، إنما تضاف لسجل الأكاذيب والافتراءات التي تستخدمها المليشيا في محاولة منها لتعزيز معنويات مقاتليها.

وأكد المصدر أن الميليشيات الحوثية دأبت على استخدام وسائل الإعلام لتحقيق الانتصارات الوهمية بعد تكبدها خسائر كبيرة بشرية ومادية، وأدركت أن نهايتها باتت وشيكة، مشيرا الى أن الميليشيا استخدمت صوراً قديمة في ادعاءاتها لتعزيز فبركات اسقاط طائرة تابعة للتحالف.

وأشار المصدر إلى أن تاريخ المليشيا مليء بالأكاذيب والافتراءات المفضوحة للشعب اليمني وللعالم وأن ادعاءاتها المستمرة منذ انطلاق عاصفة الحزم باتت محل سخرية لكل مهتم بالشأن اليمني.