التحالف: اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة حوثية باتجاه جازان

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، أن قوات التحالف اعترضت وأسقطت طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين على مدينة جازان، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.

وأكد المالكي أن كل محاولات الميليشيات الحوثية العدائية سيكون مصيرها الفشل.أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، أن قوات التحالف اعترضت وأسقطت طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين على مدينة جازان، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).