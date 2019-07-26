قطر تدرس بيع أصول بقيمة 869 مليون دولار في لندن وباريس

المصدر: دبي - أشرف رفيق

يدرس مكتب رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني بيع فنادق فاخرة في لندن وباريس قيمتها تصل إلى 869 مليون دولار، وفق ما نقلته «بلومبرغ» عن مصادر عليمة بالصفقة.

تم تعيين شركة «إيستدل سيكيورد» المحدودة لتوفير الاستشارات في صفقة البيع المحتملة التي تشمل فندقي «حيات ريجينسي» و«أتوا» في باريس، اللذين تملكهما شركة مرتبطة بحمد بن جاسم آل ثاني، تبلغ قيمتهما 557 مليون دولار، وفق ما قاله مصدران لوكالة أنباء بلومبرغ.

وتم تعيين شركة «جونز لانغل أسال» للواسطة لتقدير قيمة صفقة بيع فندقي «ساندرسون» و«سانت مارتين لين» في لندن، المقدرة قيمتها بنحو 312 مليون دولار، وتملكهما شركة أخرى تابعة للشيخ القطري نفسه.

تواصلت شركة «جونز لانغل أسال» مع عدد من المستثمرين، غير أنه ليس هناك أي تأكيد أن الصفقة سوف تنجَز، حسب ما قالته المصادر.

كان حمد بن جاسم آل ثاني رئيساً لوزراء قطر من 2007 إلى 2013، وكان يشغل منصب رئيس هيئة الاستثمار القطرية السيادية التي تستثمر في العقارات الفاخرة في أنحاء العالم، بما في ذلك لندن وباريس ونيويورك.