واشنطن تمنع مجلس الأمن من إدانة إسرائيل

المصدر: عواصم- البيان، وكالات

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس، من تكرار هدم إسرائيل مباني سكنية فلسطينية في حال غياب رد فعل دولي، في وقت منعت واشنطن صدور قرار من مجلس الأمن يدين هدم إسرائيل لمنازل الفلسطينيين. وقال أشتية، في بيان لدى اجتماعه في رام الله مع سفراء وقناصل وممثلي الاتحاد الأوروبي، إن إسرائيل قد تقدم على هدم بيوت وضم أراض في مناطق في الضفة الغربية.

كما حدث في القدس الأسبوع الماضي «إذا لم يُتخذ موقف دولي يتناسب مع مستوى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة». وأضاف: إن «تقسيمات المناطق إلى (أ،ب،ج) التي تم الاتفاق عليها مع إسرائيل في اتفاقات أوسلو لم تعد موجودة، لأن إسرائيل لم تعد تحترمها، وخرقت بشكل واضح وعلني هذه الاتفاقيات، فهي يومياً تقتحمها وتصادر الأراضي وتتوسع استيطانياً فيها، الأمر الذي يدمّر أية فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية».

تعطيل أمريكي

في غضون ذلك، قال دبلوماسيون فجر، أمس، إن الولايات المتحدة منعت محاولة من الكويت وإندونيسيا وجنوب أفريقيا لاستصدار بيان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يندد بهدم إسرائيل منازل فلسطينيين في القدس.

وطرحت الكويت وإندونيسيا وجنوب أفريقيا مسودة بيان من خمس فقرات على الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وتعبر المسودة عن القلق البالغ، وتحذر من أن عملية الهدم «تقوض بقاء حل الدولتين وآفاق (التوصل إلى) سلام عادل ودائم».

ويتعين صدور مثل هذه البيانات بالإجماع لكن دبلوماسيين قالوا إن الولايات المتحدة أبلغت شركاءها في المجلـــس بأنها لا يمكنها تأييد نص البيان.