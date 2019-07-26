حزام بغداد يشهد تعزيزات أمنية وإعادة انتشار

المصدر: بغداد - عراق أحمد

أفاد الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، العميد يحيى رسول، أمس، بأن مناطق حزام بغداد، بعد انتهاء عملية إرادة النصر الثانية، ستشهد إعادة انتشار للقطعات وتعزيزات أمنية لمنع تسلل الإرهابيين أو وجودهم في تلك المناطق.

وقال رسول في بيان صحافي إن «عملية إرادة النصر الثانية شرعت بها قطعات كبيرة ومن عدة محاور واتجاهات، حيث قامت بإجراء تفتيش دقيق لمناطق حزام بغداد، وستعقبها إعادة انتشار للقطعات ومسك الأرض».

وأضاف أن «الحدود الفاصلة ما بين بغداد وديالى والأنبار تم تفتيشها بشكل دقيق، ومسك محكم للأرض، من أجل منع تسلل الإرهابيين إلى مناطق بغداد، إضافة إلى منع فلول تنظيم داعش من استغلال الطبيعة الجغرافية الصعبة في تلك المناطق لتنفيذ عمليات إرهابية في العاصمة».

وأوضح أن «العملية نجحت وحققت الأهداف المرسومة، من أجل تعزيز الثقة مع المواطن في قضاء الطارمية أو مناطق شمال بغداد»، لافتاً إلى أن «العملية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين المطلوبين للقضاء».

اعتقال داعشي

وأعلنت شرطة محافظة النجف، أمس، عن إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي الذي اشترك في هجمات مسلّحة بمناطق مختلفة من العراق. وذكر بيان لقيادة الشرطة أن «خلية الصقور الاستخبارية تمكنت في عملية نوعية من إلقاء القبض على الإرهابي بدر فارس مطلك الزكروطي، الذي شارك في عدد كبير من العمليات الإرهابية، أبرزها حادث مطعم فدك في الناصرية.

وحادث مطعم جنة الفوكهة في حي الموظفين بكربلاء، وحادث الانتحاريين عين التمر، والعجلة، حيث استهدفت سيطرة الآثار، وغيرها. وتابع البيان أن الزكروطي عمل ضمن ولاية الجنوب وولاية الأنبار، لافتاً إلى أنه «قام بمهام نقل الانتحاريين والعجلات».

كما تمكنت القوات الأمنية من ضبط أعتدة وصواريخ كورنيت غربي محافظة الأنبار.

وكر وأسلحة

وذكرت خلية الإعلام الأمني أنه «بناءً على اعترافات أحد الإرهابيين الملقى القبض عليهم، عثرت قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات الجزيرة على وكر شرق عكاشات». وأضافت: «تم ضبط 6 صواريخ كورنيت ومدفعي 23 ملم وSPG9 وأعتدة ودراجات».من جانب آخر، قتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص بهجوم مسلّح استهدف سيارة مدنية على طريق كركوك - بغداد.