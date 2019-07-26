إسقاط طائرة "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه السعودية

المصدر: وام

تمكنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" مساء أمس من اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار" مسيرة " في الأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء في محاوله لاستهداف المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن العقيد الركن تركي المالكي المتحدّث الرسمي باسم قوات التحالف قوله إن توجيه ميليشيا الحوثي الإرهابية صواريخها البالستية وطائراتها المسيرة إلى المناطق والمرافق المدنية والأحياء السكنية المأهولة بالمواطنين العزل، وتعمّدها استهداف المدنيين، جرائم حرب ضد الإنسانية تضع الميليشيا المدعومة من إيران والتابعة لها تحت طائلة القانون الدولي.

واستهجن العقيد المالكي الادعاءات التي تخرج فيها الميليشيات بين يوم وآخر معلنة كذبًا وزيفًا استهداف مطارات ومواقع عسكرية عجزت في الواقع عن الوصول إليها، مؤكّدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستحبط كل محاولات الميليشيا الإرهابية وستبطل مخططاتها العدائية.