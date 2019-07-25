مصادر لـ "البيان": عمليات للجيش خلف خطوط الميليشيات في طرابلس

المصدر: طرابلس، بنغازي - البيان

أكد مصدر عسكري من الجيش الليبي لـ«البيان» أن معركة تحرير طرابلس من الميليشيات الإرهابية دخلت مرحلة الحسم، إذ بدأت قوات النخبة والقوات الخاصة تنفيذ عمليات كبرى وراء خطوط العدو وفي داخل العاصمة، مشيراً إلى أنّ خلايا تابعة للقوات المسلحة انطلقت في تنفيذ عميات لاستهداف أمراء الحرب ورؤوس الإرهاب في العاصمة. ويقترب الجيش الليبي من قلب طرابلس الذي لم يعد يفصله عنه إلا أربعة كيلومترات.

سياسياً، استنجد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، بعدد من السفراء الأجانب، وطلب منهم التوسط من أجل إيقاف هجوم الجيش الليبي على الميليشيات الإرهابية في طرابلس.

وعلمت «البيان» أن السراج طلب من عدد من السفراء الأجانب دعوة حكوماتهم إلى الوساطة بينه والجيش الوطني الليبي، بهدف وقف المعارك في طرابلس. ووفق مصادر دبلوماسية مطلعة، فإن السراج عقد عدداً من الاجتماعات في تونس مع سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، طالب خلالها بإجراء وساطة بين حكومة الوفاق والقيادة العامة للجيش لنزع فتيل المعارك، مقابل العودة إلى طاولة المفاوضات وتدارس آفاق الحل السياسي.