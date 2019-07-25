تونس تتجه لتغيير موعد الانتخابات الرئاسية

المصدر: تونس - البيان

عقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، مساء أمس الخميس، اجتماعاً طارئاً للنظر في المستجدات والتفاعل معها، بعد وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي.

وأوضح رئيس الهيئة نبيل بفون، أن تغيير موعد إجراء الانتخابات الرئاسية أمر وارد، قائلاً "وفاة رئيس الجمهورية يفرض على الهيئة تغيير موعد الانتخابات الرئاسية المبرمجة يوم 17 نوفمبر 2019 في الداخل، وأيام 15 و16 و17 نوفمبر في الخارج".

وينص الفصل 84 من الدستور، على أنه في حالة الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، يتولّى استناداً إلى ذلك رئيس مجلس نواب الشعب، رئاسة الجمهورية، مؤقتاً، لفترة تتراوح بين 45 يوماً و90 يوماً.

وكانت تونس قد فتحت الاثنين الماضي باب الترشحات للانتخابات البرلمانية، التي ستنتظم في السادس من أكتوبر القادم، ولن يدخل عليها أي تغيير مبدئياً.