من هو محمد الناصر الرئيس المؤقت لتونس؟

المصدر: تونس - الحبيب الأسود

وفق الدستور التونسي سيتولى رئيس مجلس النواب محمد الناصر رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوماً وأقصاه 90 يوماً.

ولد محمد الناصر في 21 مارس 1934 بمدينة الجم من ولاية المهدية، وسط شرق البلاد.

وقد تخرج الناصر سنة 1956 في معهد الدراسات العليا في القانون بتونس، ثم تحصل على شهادة الدكتوراه في القانون الاجتماعي من جامعة باريس سنة 1976.

وشغل محمد الناصر منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في مناسبتين 1974/1977 و1979/1985 وعيّن منذ سنة 2005 منسقاً للميثاق العالمي للأمم المتحدة بتونس، ومدققاً اجتماعياً وهو كذلك مستشار دولي منذ العام 2000.

كما شغل خلال الفترة الممتدة بين 1991 و1996 خطة رئيس البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة في جنيف.

وكان عيّن مندوباً عاماً لديوان العمالة التونسية بالخارج 1973/1974 وشغل أيضاً خطة رئيس الاستشارات الاجتماعية وعضو المعهد الدولي للتدقيق الاجتماعي في باريس، وخطة مستشار بمركز الدراسات الاستشرافية والاستراتيجية في باريس.

وانتمى الناصر إلى العديد من الهيئات الإقليمية والدولية المختصة في حقوق الإنسان.

وكان الناصر قد شغل منصب وزير للشؤون الاجتماعية، وذلك في حكومة الباجي قائد السبسي 2011.

بعد تشكيل حزب نداء تونس في 2012، انضم محمد الناصر في فبراير 2014 رسمياً للحزب، وعُيّن نائباً لرئيس الحزب؛ الباجي قائد السبسي، كما خطة نائب رئيس حزب حركة نداء تونس منذ 9 فبراير 2014، ثم تولى رئاسة الحركة من 31 ديسمبر 2014 إلى 30 نوفمبر 2015.

شارك محمّد الناصر سابقاً في نشاط الحزب الحرّ الدّستوري أيام رئاسة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، وتحمّل مسؤوليات قيادية في هياكله القاعدية والجهوية والوطنية من بينها كاتب عام شعبة الطلبة بمعهد الدراسات العليا 1955 ثم رئيس شعبة الجم الدستورية 1960-1980 ثم عضو لجنة التنسيق بسوسة 1964-1968 وبتونس 1968-1972 ثم عضو اللجنة المركزية 1974 ثم عضو الديوان السياسي 1980-1985.

إلى جانب نشاطه السياسي، شارك محمّد الناصر بفاعلية في تنمية قوى المجتمع المدني من منظمات وجمعيات، حيث أسّس سنة 1985 الجمعية التونسية للقانون الاجتماعي، وأسّس المعهد التونسي للتدقيق الاجتماعي 2000، والمعهد التونسي لتطوير المسؤولية المجتمعية للمؤسسات 2012، والمجلّة التونسية للقانون الاجتماعي والعلاقات المهنية 1985.

كما ساهم محمّد الناصر في نشاط المنظمات الشبابية والطلابية، فإضافة إلى الشبيبة المدرسية والكشّافة التونسية بالجم تولّى خطة كاتب عام لجامعة الطلبة بتونس 1955، ثم عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس 1958-1959.

وقد انتخب محمد الناصر المترشح عن حركة نداء تونس دائرة المهدية في الانتخابات التشريعية لـ 26 أكتوبر 2014 عضواً بمجلس نواب الشعب مما بوّأه رئاسة البرلمان.