الإمارات تدعو إلى وقف انتهاكات إسرائيل

المصدر: نيويورك ـــ وام

دعت الإمارات المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا عضو الوفد الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، ماجد محمد المطوع، خلال البيان الذي أدلى به أمام مجلس الأمن، المجتمع الدولي لاتخاذ كافة التدابير لإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة.

وجدد المطوع التزام الإمارات باستمرار جهودها ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن، لدعم المساعي المبذولة من أجل التوصل لحل سياسي، وأكد المسؤولية الجماعية التي يتحملها المجتمع الدولي، لتجنب نشوب النزاعات وخلق المزيد من التوترات، بما في ذلك منع أي أطراف من محاولة المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، مشدّداً على موقف دولة الإمارات الداعي لأهمية ضمان حرية الملاحة البحرية.