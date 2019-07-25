غارات وهجوم استهدف مواقع الميليشيا شمال الضالع

المصدر: عدن - البيان

استهدفت مقاتلات التحالف مواقع ميليشيا الحوثي في شمال محافظة الضالع، بالتزامن وهجوم شامل شنته القوات المشتركة على تلك المواقع في أطراف المحافظة مع محافظة الضالع.

وذكرت مصادر عسكرية أن مقاتلات التحالف العربي، قصفت مواقع وآليات تابعة للميليشيا الحوثية غرب قعطبة وحجر، استهدفت آلية للميليشيا كانت تتمركز في شمال عزلة باجة، وأخرى استهدفت تجمعات في مزارع القُحيزة غرباً، كما استهدفت موقعاً للميليشيا في معسكر الجُب.

هذه التطورات ترافقت وهجوم واسع شنته القوات المشتركة باتجاه مواقع تتمركز فيها الميليشيا الحوثية في شمال غرب محافظة الضالع، بالتزامن مع هجوم آخر قامت به القوات المشتركة وقوات من مقاومة مُريس باتجاه مواقع الميليشيا شمال المنطقة، حيث بدأ الهجوم باتجاه مناطق شمال باب غلق والزُبيريات وغرب الريبي وعُويش و لكمة الدوكي حجر ومحيط منطقة باجة الشرقي والغربي والجنوبي وصولاً إلى حجر السفلى في الشريفة وحبيل عشرة والغِشة والقفلة وشمال المساويد.

واستمرت المواجهات في جبهات غرب قعطبة وحجر ومريس استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، حيث اشتبكت القوات المشتركة مع الميليشيا من مسافة صفر، واحتدمت المواجهات بشدة في جبهة الزبيريات وجبهة الريبي، وجبهة لكمة الدوكي وسط حجر، ومواقع الغشة وحبيل عشرة جنوب عزلة باجة، والتي كانت قد حققت القوات المشتركة تقدماً واسعاً في مختلف هذه الجبهات.

وطبقاً لهذه المصادر فإن القوات المشتركة ألحقت بالميليشيا خسائر كبيرة، وقد سقط عدد كبير من عناصرها بين قتيل وجريح بعمليات إغارات واقتحامات لمواقعها في مختلف الجبهات.

أما في الحديدة فذكرت مصادر محلية بمدينة الحديدة، بأن اشتباكات مسلحة اندلعت بين عناصر حوثية وآخرين من المتعاونين معهم في سوق بيع الأسماك بعد أن قام أحد عناصر الميليشيا بإطلاق الرصاص داخل السوق ما تسبب في ثورة غضب الصيادين.

وحسب المصادر فإن المسلح أطلق النار على الصيادين المحتجين فأصاب أحدهم بجروح في قدميه، وعلى أثر ذلك حاول بعض العناصر المتعاونة مع الحوثيين لتندلع اشتباكات بالرصاص الحي استمرت زهاء نصف ساعة تسببت في إصابة قوارب الصيد فيبر جلاس، وكذا عدد من الصيادين إضافة إلى حالة الرعب التي دبت في صفوف المتسوقين.