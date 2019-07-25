«مسام»: نزع 77 ألف لغم حوثي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الفرق الاختصاصية العاملة ضمن مشروع نزع الألغام «مسام»، الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة، نزع 3014 لغماً حوثياً منذ بداية الشهر الجاري، زرعتها ميليشيا الحوثي، ليصبج المجموع 77 ألف لغم. وقال مدير عام «مسام»، أسامة القصيبي، إن «فرق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثالث من يوليو 1318 لغماً وذخيرة غير منفجرة، ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر 3014 لغماً».

وأضاف أن الفرق نزعت الأسبوع الماضي 559 لغماً مضاداً للدبابات، و3 مضادة للأفراد، ونزعت أيضاً خلال الأسبوع الثالث من يوليو 714 ذخيرة غير منفجرة و42 عبوة ناسفة.