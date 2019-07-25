31 جريحاً يمنياً إلى الهند للعلاج على نفقة الإمارات

المصدر: عدن - ياسر اليافعي، وام

غادر مطار عدن أمس 31 جريحاً يمنياً لتلقي العلاج في الهند على نفقة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها جراء الحرب والانتهاكات المتواصلة التي تشنها الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران ضدهم.

وبهذه الدفعة يصل عدد الجرحى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة في الخارج إلى أكثر من خمسة آلاف جريح، تم علاجهم في مستشفيات الدولة وبعض الدول العربية والأجنبية فيما قامت بتجهيز مستشفيات في العاصمة عدن والضالع والساحل الغربي لاستقبالهم والمساهمة بالتخفيف من معاناتهم وإجراء الإسعافات الأولية لهم قبل رحلتهم الاستشفائية إلى الخارج.

تثمين

وثمن الفريق الطبي الذي رافق الجرحى هذه المبادرة الإنسانية، مشيراً إلى أن تكفل الإمارات بعلاج الجرحى اليمنيين يأتي في إطار العناية التي توليها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات للشعب اليمني والاهتمام بقضاياه ورفع المعاناة عنه وتحسين ظروفه الإنسانية. وأعرب الجرحى عن امتنانهم لدولة الإمارات على ما تقدمه للشعب اليمني من دعم ومساندة لتخطي محنه وحرصها الدائم على رعاية المرضى عموماً والجرحى بشكل خاص.

توجيهات

يذكر أن دولة الإمارات وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تكفلت منذ شنت الميليشيا الحوثية الإيرانية الحرب على اليمن في 2015 بمعالجة الآلاف من الجرحى بمستشفيات دولة الإمارات ومصر والسودان والهند والأردن.

وافتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، السبت الماضي، عيادات طبية متخصصة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بهدف علاج جرحى الحرب الذين يسقطون في جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي. وتعالج العيادات الطبية في عدن الجرحى المصابين بالمخ والأعصاب والعظام والمسالك البولية، فضلاً عن تقديم جراحة عامة، والتعامل مع الحالات الطارئة، حسب الدائرة الصحية بألوية الدعم والإسناد في الجيش اليمني.

اسهام

وقال الدكتور ناجي فضل، مدير الدائرة الصحية، إن هذه العيادات الطبية ستسهم بشكل كبير في التخفيف من معاناة الجرحى المتراكمة منذ 4 أعوام نتيجة العدوان الحوثي على عدن والمحافظات الجنوبية. وأوضح أن هناك ترتيبات خلال الأيام القليلة المقبلة بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتتاح عيادات متقدمة في عدد من التخصصات، مشيراً أيضاً إلى إطلاق مشروع العمليات المعقدة بالأجهزة المتطورة.

كما قامت دولة الإمارات بتجهيز مستشفيات ميدانية في الضالع والساحل الغربي لاستقبال جرحى الجبهات والمساهمة بالتخفيف من معاناتهم وإجراء الإسعافات الأولية لهم قبل تسفيرهم للخارج.