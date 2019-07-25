أمريكا تشارك في منتدى غاز شرق المتوسط

المصدر: القاهرة - وام

تشارك الولايات المتحدة الأمريكية في المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط الذى تستضيفه القاهرة بوفد يرأسه ريك بيرى وزير الطاقة الأمريكي. واستقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، الوزير الأمريكي في أول زيارة له بالقاهرة وفرانسيس فانون مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة وتوماس جولدبرجر القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة والوفد المرافق.

وتم بحث الترتيبات المتعلقة بانعقاد المؤتمر وتعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. وأشار الملا خلال اللقاء أن مشاركة الوزير الأمريكي في اجتماعات المنتدى بصفة مراقب يعطي دلالة واضحة ومهمة على دعم الولايات المتحدة الأمريكية وإعطاء دفعات للمساهمة في تحقيق الأهداف المنوط بالمنتدى إنجازها.