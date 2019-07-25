«ذئاب الليل» يطارد «داعش» في 3 مناطق عراقية

المصدر: بغداد - عراق أحمد

كشفت قيادة شرطة محافظة ديالى العراقية، أمس، عن أسلوب جديد لتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي، في ثلاث مناطق داخل المحافظة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العميد غالب العطية، في حديث إذاعي، إن «قوات (سوات) المنتشرة في حوض حمرين ومحيطها (55 كم شمال شرق بعقوبة)، اعتمدت مؤخراً تكتيك (ذئاب الليل) في تعقب خلايا داعش داخل ثلاث مناطق ضمن الحوض».

وأضاف العطية أن «ذئاب الليل تكتيك جديد من ناحية نصب الكمائن، واستدراج العدو لقتله أو اعتقاله»، لافتاً إلى أن «التكتيك الجديد بات هاجساً مرعباً يطارد داعش، خاصة بعد نجاحه في تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية».

بالمقابل، أعلن مسؤول محلي في المحافظة، أن جندياً أصيب بهجوم للتنظيم شرق بعقوبة. وقال عضو مجلس ناحية كنعان (18 كم شرق بعقوبة)، جمال الشمري، إن «جندياً أصيب بهجوم شنه داعش على نقطة أمنية مرابطة للجيش، قرب قرية الحوم، في قاطع جنوب ناحية كنعان»، مشيراً إلى أن «هجمات داعش ضد النقاط الأمنية، تكررت في الآونة الأخيرة، بسبب نشاط خلاياه».

هجوم

وأفاد مصدر أمني بأن عناصر من التنظيم، شنوا هجوماً أمس على قرية ازويريج، جنوب غربي الموصل، لتندلع مواجهات مع عشيرة السادة البو بدران، ما أسفر عن مقتل شيخ العشيرة، علي خزعل البدراني، وابن أخيه رشد البدراني، وإصابة آخر.

إرادة النصر 2

وباشرت القوات الأمنية، أمس، اليوم الخامس لعمليات إرادة النصر الثانية شمالي بغداد. وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن «القوات الأمنية باشرت، مسنودة بسلاح الجو العراقي، اليوم الخامس لعمليات إرادة النصر الثانية شمالي بغداد».