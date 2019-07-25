رئيس مكتب حجاج تركيا يشيد بالخدمات السعودية

المصدر: مكة المكرمة - واس

نوّه رئيس مكتب شؤون حجاج تركيا رمزي بيرجان بما قدمته وتقدمه المملكة من خدمات جليلة وإمكانات هائلة لخدمة الحجاج وراحتهم، وحرصها في كل عام على تقديم المزيد من التسهيلات لينعم الحجاج بالمزيد من الراحة واليسر منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.

وأكد في تصريح له عقب لقائه رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا المطوف طارق بن محمد عنقاوي بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة في مقر المؤسسة في مكة المكرمة أن القائمين على شؤون حجاج تركيا يقدرون جميع الجهود المبذولة من الجهات المعنية بشؤون الحج والحجاج، ويحرصون على الالتقاء بهم للتشاور والتباحث المستمر للوصول بالخدمات المقدمة للحاج إلى أفضل المستويات، مشيداً في الوقت ذاته بما تقوم به وزارة الحج والعمرة والمؤسسة من أعمال، وما يقدمونه للحجاج من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم في يسر وسهولة وأمان، داعياً الله عز وجل أن يثيب الجميع في هذه البلاد المباركة حكومة وشعباً على ما يقدمونه من أعمال جليلة لضيوف الرحمن.

من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف طارق عنقاوي عن تقديره لرئيس مكتب شؤون حجاج تركيا رمزي بيرجان والعاملين معه على تعاونهم المستمر مع المؤسسة، وحرصهم على معالجة الملاحظات كافة، وتدعيم وتعزيز الإيجابيات والإسهام بشكل فاعل في تطبيق التعليمات المنظمة للحج، لافتاً النظر إلى أنه تم خلال اللقاء بحث ومناقشة جميع الترتيبات المتعلقة بحجاج تركيا قبل رحلة الحج إلى المشاعر المقدسة ومعرفة الاحتياجات المطلوبة لينعم الحجاج برحلة إيمانية محفوفة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار في ظل ما توفره حكومتنا الرشيدة من عناية فائقة واهتمام بالغ بضيوف الرحمن.