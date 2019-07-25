مصر تستقبل أطول رحلة جوية بالوقود الحيوي

المصدر: القاهرة - وكالات

وصلت مطار القاهرة الدولي، أمس، رحلة مصر للطيران، القادمة من أمريكا بواسطة إحدى طائراتها «الدريملاينر» التي تعمل بالوقود الحيوي. وذكرت وزارة الطيران المصرية أن الطائرة تعد الخامسة من أصل 6 طائرات من هذا الطراز اتفقت عليها مصر، وقامت بأطول رحلة مستخدمة نسبة 30% من الوقود الحيوي المصنع من المخلفات الزراعية. وأضافت أن الطائرة تعد الخامسة من هذا الطراز، وستدخل الخدمة فعلياً اعتباراً من غدٍ الجمعة متجهة إلى باريس، فيما من المقرر أن تصل الطائرة السادسة والأخيرة من هذا الطراز منتصف أغسطس المقبل.

وأكد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، الطيار أحمد عادل، أن الرحلة كانت هي الأطول، حيث نقطة الإقلاع من مقر مركز تسليم الطائرات بإيڤيريت حتى وجهتها الأخيرة إلى القاهرة، كما أنها الرحلة الأولى لمحرك رولزرويس طراز ترنت 1000 الذي يعمل بخليط من الوقود الحيوي يمثل 30% والوقود العادي بنسبة 70%. وكشف عن أن هذه الخطوة جاءت من منطلق دعم الشركة لاستخدام الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة في صناعة النقل الجوي للحد من الانبعاثات الضارة.