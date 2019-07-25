تسريب يكشف الفضائح المالية لقيادات «الإخوان»

المصدر: القاهرة - وكالات

سرّبت عناصر إخوانية موالية لجبهة «الكماليون»، تسجيلاً صوتياً منسوباً لعضو مجلس شورى جماعة الإخوان، أمير بسام، والهارب حالياً خارج مصر، كشف فيه حجم المخالفات المالية داخل تنظيم الإخوان المصريين الهاربين إلى تركيا. وأشار بسام في التسجيل الصوتي المسرب، إلى عدد من الوقائع المتعلقة بالاختلاسات المالية التي تقدر بالملايين، واستيلائهم على عدد من الشقق السكنية، والسيارات الفاخرة، والمملوكة للجماعة.

وشن بسام، خلال التسجيل الصوتي، هجوماً حاداً على قيادات التنظيم، في مقدمهم كل من الأمين العام للجماعة، محمود حسين، على خلفية اجتماع لقيادة التنظيم عقد في تركيا، لسؤالهم حول مسارات الإنفاق والمخصصات المالية للتنظيم في الخارج، واعتراف محمود حسين بالحصول على مبالغ مالية كبيرة، وعدد من أفراد أسرته، حصرت بين شقق وعمارات سكنية، وسيارات فاخرة، بمشاركة نائب المرشد العام للتنظيم الدولي، إبراهيم منير، وتحت علم قيادات التنظيم الدولي، التي ترفض محاسبتهم.

وألقى بسام الضوء على حجم الخلافات الداخلية والانقسامات التي تشهدها جماعة الإخوان في تركيا، لا سيما في ما يدور داخل جبهة القيادات التاريخية، التي يمثلها القائم بأعمال المرشد، الدكتور محمود عزت.