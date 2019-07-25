تركيا: لا اتفاق مع أمريكا بشأن المنطقة الآمنة في سوريا

المصدر: دمشق - وكالات

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أمس، إن بلاده لم تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن المنطقة الآمنة في سوريا، معتبراً أن المقترحات الأميركية لا ترضي تركيا.

وأوضح تشاووش أوغلو، أن أنقرة وواشنطن لم تتفقا على عمق المنطقة الآمنة في سوريا، ولا الجهة التي ستسيطر عليها.

وأضاف: «لا يوجد اتفاق مع واشنطن حتى الآن على إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة الآمنة المقترحة شمالي سوريا».

وقالت السفارة الأمريكية في تركيا، إن واشنطن وأنقرة ملتزمتان بتحقيق تقدم سريع وملموس بشأن خارطة الطريق المتفق عليها بشأن مدينة منبج شمال سوريا. وعقد جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص بشأن سوريا محادثات في أنقرة هذا الأسبوع بخصوص خطط إقامة منطقة آمنة شمال شرق سوريا وتطورات خارطة الطريق الخاصة بمنبج الواقعة إلى الغرب من المنطقة المزمعة.

وقال بيان للسفارة الأمريكية، إن جيفري عقد اجتماعات إيجابية وبناءة مع مسؤولين أتراك، وأضاف أن الجانبين ناقشا مقترحات تفصيلية لتعزيز أمن تركيا على طول حدودها الجنوبية. إلى ذلك، ذكر وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أنه ليس هناك أي تراجع عن خطة حكومية لنقل اللاجئين السوريين غير المسجلين في اسطنبول وتوطينهم في مناطق يتم فيها تسجيلهم لأول مرة. وقال صويلو: «مازال سيتعين على السوريين المغادرة، يتعين أن نحافظ على النظام، إنه أمر غير وارد أن السوريين، تحت حماية مؤقتة يمكنهم العيش في أقاليم، ليس لديهم فيها تصريح إقامة».