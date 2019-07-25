المصدر: رام الله - وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة قبل الماضية وفجر أمس، 16 فلسطينياً في الضفّة بينهم فتاة. وأكّد نادي الأسير، أن ثمانية فلسطينيين اعتقلوا من بلدات عدة في طولكرم وهم عز الدين محمد الودية «23 عاماً»، ومحمد إبراهيم فقها «35 عاماً»، أحمد محمود أبو جبارة «40 عاماً»، وفادي عبد الرحيم خطاب «40 عاماً»، وأحمد عبد القادر حمدان «18 عاماً»، ومثنى عبدالله سدلة «26 عاماً»، ومعاذ الشيخ حسين، ويونس غازي عودة «24 عاماً».

ومن محافظة قلقيلية اعتقل الاحتلال الفتاة آلاء البشير بعد استدعائها، كما جرى اعتقال فلسطينيين من نابلس وهما حازم أحمد إدريس، ومحمود لبيب دوابشة وهو أسير سابق قضى خمس سنوات وأُفرج عنه قبل خمسة شهور.