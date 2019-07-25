السعودية تطالب بوضع حد لممارسات إسرائيل

المصدر: الرياض - د.ب.أ

دعت السعودية المجتمع الدولي إلى منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في ممارسته البشعة ضد الفلسطينيين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أمس، عن المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، القول في كلمة نيابة عن المجموعة العربية أمام الاجتماع الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة: «لا يوجد مبرر لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بحق الشعب الفلسطيني، لاسيّما في ظل التوافق الدولي حول حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ولا يوجد مبرر لاستمرار الصراع في ظل تأكيد الدول العربية على تحقيق سلام شامل مع إسرائيل استناداً لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية».

كما أعرب المعلمي عن تقدير المجموعة العربية، للدور المهم الذي تقوم به لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسیا (إسكوا)، ولتقرير جديد صدر عنها وركز على الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعیشیة للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، بما فیها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل.

وأشار المندوب السعودي لدى المنظمة الدولية، إلى أنّ التقرير يؤكد التداعيات الخطيرة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، جراء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لأبسط الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني والسكان في الجولان السوري المحتل، وانتهاك التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال في الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة، غير مبالية بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.