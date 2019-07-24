ارتفاع عدد المصابين في إطلاق النار وسط القاهرة

المصدر: د ب ا

قال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة اليوم الأربعاء إن أعداد المصابين في حادث إطلاق النار بموقف حافلات أحمد حلمي بميدان رمسيس وسط القاهرة ارتفعت إلى 7 من بينهم أمين شرطة ومجندين اثنين.

وأضاف المصدر أن ارتفاع عدد المصابين في الحادث يعود إلى كثرة عدد الموجودين في موقف انتظار الحافلات، مشيرا إلى أن مرتكب الحادث يبدو غير متزن نفسيا، وهو ما اتضح بعد القبض عليه وأثناء التحقيقات الأولية معه، وقال إنه سيتم عرضه على الطب النفسي إذا ما أثبتت التحقيقات اختلاله نفسيا.

وأكد المصدر أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج، مشيرا إلى عدم وجود إصابات خطيرة بين المصابين.

وكان المصدر قد أشار في وقت سابق إلى أن مرتكب الحادث سرق السلاح المستخدم من أمين شرطة كان متواجدا بالمكان.