أسماء عدد من الضباط المعتقلين بعد محاولة الانقلاب في السودان

المصدر: وكالات

نقلت وسائل إعلام سودانية، أنباء عن اعتقال بكري حسن صالح الذي شغل منصب مستشار لدى الرئيس السوداني المعزول عمر حسن البشير.

ونشرت وسائل الإعلام، في وقت سابق، أسماء عدد من ضباط الجيش الذين قيل إنهم "اعتقلوا، منهم رئيس الأركان المشتركة الفريق هاشم عبد المطلب، قائد المنطقة المركزية اللواء بحر، بالإضافة إلى اللواء دكتور نصر الدين عبد الفتاح، واللواء عبد العظيم محمد الأمين قائد قوات الدفاع الشعبي".

كما أكدت اعتقال وزير الخارجية الأسبق بالنظام المخلوع علي كرتي وعدد من قيادات التنظيم الذين لم تطالهم الاعتقالات مع بداية التغيير الذي حدث بعد الحادي عشر من أبريل الماضي، ولفتت إلى أن المجلس العسكري سيكشف خلال مؤتمر صحافي في غضون الساعات المقبلة كل التفاصيل المتعلقة بالمحاولة الانقلابية.

وبحسب موقع "أخبار السودان"، فإن "محاولة انقلابية فاشلة حدثت صباح الأربعاء، وأنها ليست الأولى ضد "المجلس العسكري السوداني"، إذ سبقتها محاولة في الثالث عشر من شهر يونيو الماضي، واعتقل الجيش على إثرها مجموعتين من الضباط الأولى مكونة من 5 ضباط، أما الثانية فعدد أفرادها 12 ضابطا.