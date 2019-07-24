31 جريحاً يمنياً يغادرون عدن لتلقي العلاج في الهند على نفقة الإمارات

المصدر: وام

غادر مطار عدن اليوم 31 جريحا يمنيا لتلقي العلاج في الهند على نفقة دولة الإمارات العربية المتحدة.. وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها جراء الحرب والانتهاكات المتواصلة التي تشنها الميليشيا الحوثية الارهابية التابعة لإيران ضدهم.

وبهذه الدفعة يصل عدد الجرحى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة في الخارج الى أكثر من خمسة الاف جريح، تم علاجهم في مستشفيات الدولة وبعض الدول العربية والاجنبية فيما قامت بتجهيز مستشفيات في العاصمة عدن والضالع والساحل الغربي لاستقبالهم والمساهمة بالتخفيف من معاناتهم وإجراء الإسعافات الأولية لهم قبل رحلتهم الاستشفائية الى الخارج.

وثمن الفريق الطبي الذي رافق الجرحى هذه المبادرة الإنسانية، مشيرا إلى أن تكفل الإمارات بعلاج الجرحى اليمنيين يأتي في إطار العناية التي توليها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات للشعب اليمني والاهتمام بقضاياه ورفع المعاناة عنه وتحسين ظروفه الإنسانية.

وأعرب الجرحى عن امتنانهم لدولة الإمارات على ما تقدمه للشعب اليمني من دعم ومساندة لتخطي محنه وحرصها الدائم على رعاية المرضى عموما والجرحى بشكل خاص.

يذكر أن دولة الإمارات وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. تكفلت منذ شنت الميليشيات الحوثية الإيرانية الحرب على اليمن في 2015 بمعالجة الآلاف من الجرحى بمستشفيات دولة الامارات ومصر والسودان والهند والأردن.