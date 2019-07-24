واشنطن ترى الوقت مبكراً لحل نهائي في السودان

المصدر: عواصم - وكالات

اعتبرت واشنطن التي ألغت عقوبات على الخرطوم في محاولة لتحسين الأوضاع، أن الوقت ما زال مبكراً للوصول إلى حل نهائي في السودان، فيما شهد ملف المشاورات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية تقدّماً كبيراً، تم منح الجبهة مقعدين في المجلس السيادي.

وقال المبعوث الأمريكي إلى السودان، دونالد بوث، أمس، إن واشنطن ألغت عقوبات على الخرطوم في محاولة لتحسين الأوضاع، لكنه قال إن الوقت ما زال مبكراً للوصول إلى حل نهائي في السودان، وقال: «نتحدث مع الشركاء في مختلف أنحاء العالم لمساعدة الشعب السوداني»، لافتاً إلى أن واشنطن تهدف إلى دعم الشعب السوداني للوصول إلى حل يرضي الجميع، مثمناً آمال الشعب السوداني في اختيار حكومة انتقالية لشعب السوداني في اختيار حكومة مرضية للجميع.

وقال المبعوث الأمريكي للخرطوم إن الدستور السوداني يجب أن يكفل حقوق المدنيين والعسكريين، مشدداً على أن الفترة الانتقالية يجب أن تشهد تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.

تقدّم كبير

وقال قيادي في قوى الحرية والتغيير، رفض الكشف عن اسمه، إن ملف المشاورات مع الجبهة الثورية شهد تقدماً كبيراً.

ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن القيادي تأكيده أن الاتفاق تم على منح الجبهة الثورية تمثيلاً في مجلس السيادة بمقعدين على أساس تمثيل أقاليم.

وأوضح أنه سيعلن عن اسم رئيس الوزراء القادم مع المجلس السيادي، لكن لن يشكل مجلس الوزراء لحين الانتهاء من ملف السلام، على أن يتم إعلان الحكومة بعد شهر، وأوضح أنه سيتم منح بعض الوقت للقوى السياسية، بعد اجتماعها مع الوسيط، للتشاور قبل إقرار الاتفاقات.

دعوات تكاتف

في الأثناء، أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن المجلس ليس ضد المدنية أو الشباب، مشددا على ضرورة أن تتكاتف كل أطياف الشعب السوداني لتكون كتلة واحدة. وقال دقلو: «نحن الآن في عهد جديد، ويمكن لأي شخص التعبير عن رأيه»، داعيا الشباب إلى طرح رؤيتهم فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة. وأضاف: «نحن نعمل نيابة عنكم، أنتم يا شباب من أحدثتم التغيير، نحن لسنا ضد المدنية ولسنا ضد الشباب».

واستطرد دقلو حديثه بالتأكيد على ضرورة اتحاد أبناء الشعب كلهم، للمضي قدما بالعملية السياسية والإسراع بها، موضحا: «المطلوب الآن هو السلام، وبدون السلام لن نستطيع فعل أي شيء، لذا يجب أن ننتبه إلى سياسة فرق تسد التي فرقت بين الناس والأحزاب، نحن لا نريد أي خلاف، نريد أن نكون كلنا كتلة واحدة». ودعا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إلى الاستفادة من التغييرات التي تمر بها البلاد.

وشدد دقلو، على ضرورة الإسراع في العملية الانتقالية والوصول إلى اتفاق سياسي، مضيفاً: «نريد من الناس أن تتفق ولا نريد إقصاء أحد، كي لا تخرج مظاهرات جديدة ونتأخر في المضي قدما بالبلد»، داعيا الناس إلى الاستفادة من التغيير ومن التجارب السابقة.