ترامب: نشترك مع مصر بالأمل بأن يعم السلام والأمن

المصدر: القاهرة - وكالات

بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهنئة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، التي تواكب ذكرى إنهاء الملكية وإعلان الجمهورية عام 1952.

وجاء نص الرسالة بحسب ما نشرته صفحة السفارة الأمريكية بالقاهرة: «عزيزي الرئيس، نيابة عن الشعب الأمريكي أرسل تحياتي المخلصة وتهانينا بذكرى العيد القومي الذي يوافق يوم 23 يوليو من كل عام». وأضاف الرئيس الأمريكي، أنّه ولعقود تمتعت مصر والولايات المتحدة بشراكة قوية تأصلت في شراكتنا في الأمل لإيجاد منطقة آمنة وناجحة وتتمتع بالسلام.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة تثمن التعاون القوي في محاربة الإرهاب والأمن، وتبحث عن مزيد من الشراكة في مجالات الاقتصاد والروابط العلمية والثقافية. واختتم الرئيس الأمريكي رسالته قائلاً، إنه يرسل أمنياته الحارة للشعب المصري بمستقبل باهر وأكثر إنتاجية، معبّراً عن تطلعه باستمرار العلاقات والصداقة العميقة، وتحقيق التعاون خلال السنوات المقبلة.