قرقاش: لا نغادر اليمن وإنما نضاعف التركيز على العملية السياسية

المصدر: دبي - أ.ف.ب

أكد معالي د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الإمارات وبقية التحالف لا تغادر اليمن وإنما سيتم العمل بشكل مختلف مع بقاء الحضور العسكري، معتبراً أن «الوقت الآن هو لمضاعفة التركيز على العملية السياسية».

وكتب قرقاش في مقال رأي نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أمس، «فقط لتوضيح الأمر، الإمارات وبقية التحالف لا تغادر اليمن».

وأكد قرقاش، «سنعمل بشكل مختلف وحضورنا العسكري باقٍ. وبما يتوافق مع القانون الدولي، سنواصل تقديم المشورة ومساعدة القوات اليمنية المحلية».

خطوة

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنه يتوجب على ميليشيا الحوثي أن تنظر إلى الخطوة الإماراتية على أنها «إجراء لبناء الثقة من أجل خلق زخم جديد لإنهاء الصراع».

وقال قرقاش في المقال: «بينما تقوم الإمارات العربية المتحدة بتخفيض وإعادة نشر قواتها في اليمن، فإننا نقوم بذلك بنفس الطريقة التي بدأنا بها- بأعين مفتوحة».

تركيز

وتابع: «لم يكن هناك نصر سهل ولن يكون هناك سلام سهل»، ولكنه أكد «الوقت الآن هو لمضاعفة التركيز على العملية السياسية».

وكان مسؤول إماراتي رفيع أعلن عن إعادة انتشار للقوات الإماراتية في اليمن «استراتيجية وتكتيكية»، ودفع عملية السلام.