أحكام بالسجن في الأردن على 32 بتهم إرهابية

المصدر: عواصم - وكالات

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أحكاماً بالسجن تراوحت بين عامين و15 عاماً بحق 32 مداناً في قضايا تتعلق بالإرهاب وبالانتماء إلى تنظيم «داعش» وتأسيس تنظيم مسلح ومحاولة التسلل للقتال في سوريا، بحسب مصدر قضائي.

وشملت الأحكام «السجن 15 عاماً لأربعة مدانين بتهمة المؤامرة» للقيام بأعمال إرهابية لانتمائهم لتنظيم داعش وتخطيطهم لاعتداءات على الأجهزة الأمنية».

وقضت المحكمة «بالسجن 10 أعوام على مدان بتهمة التهديد» بأعمال إرهابية، بعد أن ثبت انتماؤه لتنظيم داعش في سوريا وتخطيطه لاستهداف إحدى الكنائس في الأردن.

وحُكم على 3 آخرين «أدينوا بالمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية بالسجن 8 أعوام، والسجن عاماً واحداً لفتاة معهم، بعد تأسيسهم تنظيماً أسموه تنظيم الألوية العربية المسلحة، وتورطهم بتعديل طائرة صغيرة (درون) لتصبح قادرة على حمل متفجرات».

وحكمت المحكمة على «مدانين اثنين حاولا التسلل إلى سوريا للانضمام إلى جبهة النصرة بالسجن 4 أعوام».

وشدد الأردن، خلال السنوات القليلة الماضية، العقوبات التي يفرضها على مروجي أفكار تنظيم داعش أو من يحاول الالتحاق به.

كما شددت السلطات أيضاً منذ اندلاع الأزمة السورية في مارس 2011، إجراءاتها على الحدود مع سوريا، واعتقلت وسجنت عشرات الأشخاص لمحاولتهم التسلل إلى سوريا للقتال هناك.

إلى ذلك، قضت محكمة، في لاهاي، أمس، بعقوبة السجن لعدة أعوام على مقاتلين سابقين اثنين بتنظيم «داعش». وأدانت المحكمة كلا الشخصين بالانضمام لجماعة إرهابية والمشاركة في الإعداد لجرائم. يشار إلى أن كلا الرجلين (24 و25 عاماً) منحدران من هولندا، وقاتلا لمصلحة ميليشيات «داعش» في سوريا والعراق في الفترة بين عامي 2014 و2016.

وأدين أحد الرجلين بارتكاب جريمة حرب، وتم الحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام وستة أشهر.

يُذكر أنه تم تصوير هذا الرجل وهو يضحك بجوار شخص مصلوب، ونشر الصورة.

أما الرجل الثاني فتم الحكم عليه بالسجن مدة أربعة أعوام وستة أشهر.