«المنطقة الآمنة» على شفا الانهيار واستهداف جديد لحلب

المصدر: الحسكة - عبدالله رجا

في الوقت الذي يجري المبعوث الأمريكي جيمس جيفري مباحثات في أنقرة مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اشتعلت الحدود السورية التركية أمس، بقذائف مجهولة المصدر من الأراضي السورية باتجاه مدينة أورفة التركية ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص على الجانب التركي.

وعلى الفور، نفت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» صلتها بإطلاق القذائف وأصدرت بياناً أكدت فيه إطلاق قذيفة غير معروفة المصدر من داخل الأراضي السورية باتجاه بلدة جيلان بنار داخل تركيا، نتج عنه إصابات بين المدنيين، مشيرة إلى أن هذا العمل الاستفزازي قام به أشخاص مجهولون يرغبون في خلق الفتنه وإلحاق الضرر بالاستقرار في المنطقة.

وبحسب بيان «قسد»، فإنها سارعت والقوات الأمنية في فتح تحقيق في الموضوع ونتيجة التعقب تمكنت من إلقاء القبض على شخص يشتبه بأنه متورط في إطلاق القذيفة بهدف خلق البلبلة والفتنة في المنطقة، بحسب البيان، حيث تشهد المنطقة منذ أيام حشوداً وتعزيزات تركية، وتهدد أنقرة باجتياح مناطق شمال شرقي سوريا.

وقصفت القوات التركية المتمركزة على الحدود، أهدفاً داخل سوريا، بدعوى الرد على إطلاق المقذوفات. وأعلنت وزارة الدفاع التركية، قيام قواتها عند المنطقة المتاخمة للحدود السورية، بتدمير 7 أهداف بالجانب السوري، بالأسلحة الثقيلة، رداً على إطلاق قذيفتين على ولاية شانلي أورفة جنوب شرقي البلاد.

وتأتي هذه التوترات في الوقت الذي يسعى جيمس جيفري إلى تخفيف التوتر بين قوات سوريا الديمقراطية والجانب التركي، حيث تشير المعطيات إلى أن المسؤولين الأمريكيين توصلوا إلى المراحل الأخيرة من إقامة المنطقة الآمنة بين الطرفين، إلا أن الجانب التركي لم يعلن أي تفاصيل حول ذلك.

ويرى مراقبون أن التصعيد الأخير قد يقود إلى مواجهة بين الجيش التركي والفصائل السورية المدعومة من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، إلا أن وجود قوات التحالف على الشريط الحدودي يحول دون الاصطدام العسكري.

من جهة ثانية، استهدفت الفصائل المسلّحة والجماعات المتشددة المتحالفة معها أمس بالقذائف حيّي الجميلية، والحمدانية بمدينة حلب، في محاولة جديدة لتوسيع دائرة العنف في الشمال السوري، في الوقت الذي تدور معارك ضارية في ريفي حماة واللاذقية من أجل إبعاد الفصائل المسلّحة عن حزام المدنيين في اللاذقية وتأمين مواقع الجيش السوري في حماة.