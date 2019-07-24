إثيوبيا تطرد قادة حركات مسلحة سودانية

المصدر: أديس أبابا - وكالات

كشفت مصادر أن إثيوبيا قررت طرد اثنين من قادة الحركات المسلحة السودانية، بعد اجتماعهما قبل 3 أسابيع بالمسؤول عن الملف السوداني في المخابرات القطرية، مطلق القحطاني. وأوضحت المصادر بحسب قناة «سكاي نيوز عربية» أن مطلق القحطاني عقد اجتماعاً قبل 3 أسابيع، في منزل السفير القطري بأديس أبابا، حضره اثنان من قادة الحركات المسلحة، هما الطاهر حجر، وهو زعيم إحدى الحركات المسلحة، وهادي إدريس زعيم «حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي»، وهو عضو في الجبهة الثورية.

وعلى إثر هذا الاجتماع، أصدرت السلطات الإثيوبية قراراً بمنعهم من دخول البلاد. كما أفادت المصادر بأن ‏السلطات الإثيوبية أمرت قبل أيام بترحيل رئيس «حركة العدل والمساواة» السودانية، جبريل إبراهيم، بعد اجتماعه بالسفير القطري، لافتة إلى أن تدخلات من الوساطة الأفريقية والإثيوبية أوقفت القرار.