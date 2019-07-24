وصول أكثر من 673 ألف حاج إلى السعودية

المصدر: الرياض - واس

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى أول من أمس 673104 حجاج، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 650.294 حاجاً، فيما قدم عن طريق البر 15.075 حاجاً، وعبر البحر 7.735 حجاج، وذلك بزيادة 69351 حاجاً عن عدد القادمين للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 11%.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن عدد الحجاج الوافدين من الدول الأفريقية غير العربية بلغ نحو 11.176 حاجاً بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى منتصف ليل الثلاثاء، وسط منظومة من الخدمات التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين، بما يحقق لهم الراحة ويمكنهم من تأدية مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية رامي بن صالح لبني، أن المؤسسة هيأت جميع كوادرها وتجهيزاتها للعناية بخدمتهم وفق معايير الجودة، معززة بالبرامج والمبادرات التي تقودها وزارة الحج والعمرة على مختلف الصُعد.

ولفت النظر إلى أن لجان المؤسسة عملت ومنذ وقت مبكر من أجل هذه اللحظات المباركة التي يتوافد فيها الحجيج نحو أطهر البقاع، وذللت في سبيل ذلك خلاصة تجاربها وخبراتها، وجنّدت خططها المرحلية لتلبية راحة الحجاج، وتحسين تجربتهم بما يحقق الصورة الشاملة عن مكانة المملكة العربية السعودية، وتلبي تطلعات قيادتها الرشيدة.