المصدر: عدن - وكالات

كشفت نقابة المعلمين اليمنيين، عن تعرّض أكثر من 300 معلم للاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب في سجون ميليشيا الحوثي. وأكد المسؤول الإعلامي للنقابة، يحيى اليناعي، وفاة سبعة تربويين تحت التعذيب، حيث يتم تعريض المعتقلين للاعتداءات والترويع وللمعاملة اللاإنسانية والمهينة، مشيراً إلى أنّ نحو 20 ألف معلم نزحوا من المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي إلى المناطق المحررة، بسبب تصاعد حملة القمع ضد المدنيين على مدى الأربعة الأعوام الماضية.

وأوضح اليناعي أن من تبقى من المعلمين في مناطق سيطرة الحوثي يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة جراء عدم تقاضيهم لرواتبهم منذ أكثر من ثلاث سنوات.